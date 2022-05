José Mourinho pode tornar-se assim no primeiro treinador a vencer as atuais três competições da UEFA

José Mourinho assegurou a sua quinta final europeia de futebol, com o triunfo 1-0 da Roma sobre o Leicester, nas meias-finais da Liga Conferência Europa, e levou a equipa italiana a uma final europeia 31 anos depois.

Um golo do avançado inglês Tammy Abraham, aos 11 minutos, na sequência de um pontapé de canto, executado pelo internacional italiano Lorenzo Pellegrini, valeu o passaporte para a final da Liga Conferência Europeia.

De resto, foi um jogo à imagem de José Mourinho, sobretudo quando se trata de jogos de caráter decisivo, nos quais prevalece a componente tática do técnico luso, que torna o jogo da sua equipa calculista, cínico e eficaz.

José Mourinho pode tornar-se assim no primeiro treinador a vencer as atuais três competições da UEFA, Liga dos Campeões, Liga Europa e Liga Conferência Europa, sendo já o primeiro a marcar presença na final das três. Além de ter ganho ainda uma Taça UEFA.

Além disso, o técnico português alcança a sua quinta final europeia, tendo vencido as quatro que já disputou, duas Ligas dos Campeões, uma pelo FC Porto, em 2004, outra pelo Inter, em 2010, uma Taça UEFA, em 2003, pelo FC Porto, e uma Liga Europa, em 2017, ao serviço do Manchester United.

Por outro lado, leva a Roma a uma final europeia 31 anos depois, visto que a última em que o clube romano esteve presente foi em 1991, na final da Taça UEFA, que perdeu para o Inter. Tem mais duas registadas no seu historial, a Taça das Cidades com Feiras (antecessora da Taça UEFA), em 1961, que venceu ao bater os ingleses do Birmingham, e a Taça dos Campeões Europeus, em 1984, na qual saiu derrotado pelo Liverpool nos penáltis, depois de um empate no final do prolongamento.