"José Mourinho jogou a última cartada ao ofender os jogadores da Roma"

Declarações de Fabio Capello, que na carreira orientou o clube romano.

Fabio Capello, antigo treinador italiano que passou, entre outros, pelo comando da Roma, abordou o atual momento do clube e as críticas feitas por Mourinho após a derrota com o Inter, para a Taça de Itália.

"Jogou a última cartada ao ofender os jogadores. Eu nunca o fiz. Critiquei, mas procurei respeitá-los. Sempre exigi respeito. É a minha primeira regra: respeitar toda a gente, jogadores e membros do staff", afirmou à Sky Sport.

"A primeira regra que peço é justamente a do respeito, para com todos os funcionários. Tratar mal as pessoas significa poder ofender alguém da família. Se você me ofender como Mourinho o fez, você também cria danos económicos para o clube e isso é um aspeto muito importante", prosseguiu Capello.

A Roma empatou domingo passado em casa do Sassuolo, a dois golos, e está no sétimo lugar do campeonato, com 40 pontos em 25 jornadas.