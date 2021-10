José Mourinho jantou nas escadas: "Boa comida (não posso ir ao balneário)..."

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Treinador português cumpriu um jogo de castigo depois de ter sido expulso frente ao Nápoles.

José Mourinho, treinador da Roma, não pôde estar no banco de suplentes no encontro desta quarta-feira, frente ao Cagliari, depois da expulsão no jogo frente ao Nápoles (0-0) na última jornada da Serie A.

O técnico português, com o bom humor que já lhe é característico, recorreu às redes sociais para assinalar o momento em que jantou numas escadas junto ao estádio, uma vez que não podia deslocar-se ao balneário devido ao jogo de castigo.

"Acabou o jogo [a Roma triunfou por 2-1, após reviravolta]. Três pontos. Boa comida (não posso ir para o balneário) e mais um miúdo [lançado. N.d.r.: Ohene Gyan Felix]", escreveu Mourinho, acompanhado da sua fotografia nas escadas.