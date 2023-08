José Mourinho garante boa relação com Tiago Pinto: "Há 20 anos teria ficado furioso"

Treinador português da Roma admite atraso na preparação da nova época, mas assegura que não há má relação com os responsáveis do clube.

José Mourinho, treinador português da Roma, concedeu uma entrevista ao jornal Corriere dello Sport, na qual garantiu estar em sintonia com Tiago Pinto, diretor desportivo do clube italiano. Isto apesar de afirmar que a preparação para a nova temporada se encontra atrasada.

"Depois da saída, entre aspas, do Tammy Abraham [lesionou-se de forma grave] ficámos numa situação que nenhum treinador do mundo gostaria. É impossível dizer que estou contente. Mas dizer que estou em guerra aberta com a Direção, com o Tiago Pinto, que não estou feliz, é errado", vincou Mourinho.

"O Tiago sabe que estamos atrasados, os donos sabem disso também, no final quem sofre mesmo é quem trabalha e quem tem de entrar em campo com a melhor equipa possível. Chateado não estou, nem deprimido. Como pede o Papa, por vezes brinco, principalmente nas dificuldades. Ele diz que as dificuldades fazem parte da vida, sem dificuldades é mais difícil viver grandes alegrias. Há vinte anos teria estragado tudo, há vinte anos teria ficado furioso", reconheceu.

Mourinho recordou mesmo a passagem por Inglaterra. "Na minha primeira passagem pelo Chelsea, saí porque estava realmente em guerra com um diretor desportivo. Não gostava dele, não tinha relação, o mercado de transferências foi um desastre, era 2008. Hoje estamos em 2023 e eu sou outro", disse.

Mourinho parte para a terceira temporada no banco da Roma, que levou à conquista da primeira edição da Liga Conferência.