José Mourinho foi ver o jogo de Djokovic e pediu um autógrafo

Número um do ranking mundial de ténis deu um autógrafo ao português no boné

José Mourinho foi ver o triunfo de Novak Djokovic sobre Etcheverry, no Masters 1000 de Roma, e no final pediu um autógrafo ao tenista sérvio.

O técnico da Roma esteve acompanhado do seu treinador de guarda-redes, Nuno Santos.

Veja vários momentos da interação de Mourinho e Djokovic:

