Mourinho foi confrontado com as declarações de Pogba e respondeu desta forma

Treinador do Tottenham não se mostrou interessado na opinião do médio francês, que orientou no Manchester United.

Paul Pogba deixou uma bicada a José Mourinho, ao afirmar que "Solskjaer não coloca os jogadores de lado", declaração essa que o português minimizou. Depois do empate a dois golos com o Everton, o técnico do Tottenham foi questionado sobre o assunto, mas não se alongou.

"O que quero dizer é que não poderia estar menos interessado no que ele diz. Não estou minimamente interessado", atirou Mourinho.

Quanto ao jogo, falou de um bom espetáculo para os... adeptos. "Foi um jogo aberto onde o resultado esteve em dúvida até ao final. Foi um bom espetáculo para as pessoas lá em casa. Provavelmente foi um resultado justo, mas não me peçam para comentar o lance que origina o 1-1", disse, referindo-se ao penálti assinalado por Michael Oliver.

O Tottenham adiantou-se no marcador aos 27 minutos, por Harry Kane, mas, três minutos depois, o Everton empataria na transformação de um penálti que o médio islandês Gylfi Sigurdsson concretizou.

Na segunda parte, o Everton deu a volta ao marcador, uma vez mais por Sigurdsson, aos 62 minutos, mas Kane, que sairia lesionado já na parte final da partida, evitaria a derrota da sua equipa, ao bisaraos 68.

No banco dos toffees, esteve o guarda-redes português João Virgínia, que não chegou a ser utilizado, enquanto o seu compatriota André Gomes não foi convocado por Carlo Ancelotti.

Com este empate, o Tottenham conservou o sétimo posto, com 50 pontos, mais um do que o Everton, com 49, mas menos um jogo.