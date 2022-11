José Mourinho: "Fiz tudo o que podia, mudei duas vezes o sistema"

A Roma, mesmo em superioridade numérica, sentiu grandes dificuldades para chegar à vitória na 12ª jornada da Serie A

A Roma, de José Mourinho, venceu em Verona, por 3-1, e subiu ao quarto lugar, que dá acesso à Liga dos Campeões.

A equipa da casa foi a primeira a marcar, aos 27 minutos, pelo central polaco Pawel Dawidowicz, mas ao minuto 36 sofreu o primeiro revés, com a expulsão do mesmo Dawidowicz, e o segundo, em cima do intervalo, aos 45+1, com o golo do empate de Nicolo Zaniolo.

José Mourinho reservou elogios para o rival pela forma como se bateu em inferioridade até ao fim, mas considerou justo o triunfo da sua equipa. "Obviamente, quando se vence perto dos 90" podemos falar em alguma sorte mas foi merecida, procurámos essa sorte", afirmou o técnico da Roma explicando: "Fiz tudo o que podia, mudei duas vezes o sistema, acreditei no talento, acreditei que Matic podia fazer a diferença. Os jogadores deram tudo." O técnico lembrou ainda que "há uma final" na Liga Europa para jogar, com o Ludogorets, antes de pensar no dérbi. "Quando se pensa no jogo seguinte, normalmente não termina bem."

A Roma, mesmo em superioridade numérica, sentiu grandes dificuldades para chegar à vitória, o que aconteceria muito perto do fim da partida, aos 88 e 90+2 minutos, pelo jovem Cristian Volpato, de 18 anos, e por Stephan El Shaarawy, respetivamente.

Os autores dos dois últimos golos da Roma foram lançados por Mourinho a partir do banco, o primeiro a entrar foi El Shaarawy, aos 46, a render Bryan Cristante, e o segundo foi Volpato, aos 58, a render Zaniolo.

O internacional português Rui Patrício foi o "dono" da baliza da Roma, enquanto o seu compatriota Miguel Veloso foi titular na equipa do Verona, sendo substituído por Giangiacomo Magnani, aos 68.