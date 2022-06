Joga em Itália e elogia: "José Mourinho fez um grande trabalho na Roma"

Declarações de Mário Rui, jogador do Nápoles, em entrevista no programa "Bola Branca", da Rádio Renascença.

Mário Rui, jogador do Nápoles, em entrevista no programa "Bola Branca", da Rádio Renascença, falou sobre a primeira época de José Mourinho no comando técnico da Roma, na qual conquistou a primeira edição da Conference League.

"Foi um desempenho bastante positivo, porque era um ano em que a Roma se encontrava em transição", começou por dizer o internacional português.

"O [José] Mourinho fez um grande trabalho, acima de tudo nas competições europeias, em que conseguiu ganhar o primeiro título da história da Conference League. No campeonato teve um desempenho mais irregular, mas diria que no final foi um trabalho positivo", concluiu.