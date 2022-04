José Mourinho: "Falo com Deus e sempre acabo a dizer: a minha família..."

O treinador da Roma fez questão de sublinhar que o convívio com a família está à frente de qualquer coisa, à frente do seu trabalho e do futebol. Destacou ainda que o Papa Francisco é uma figura "inspiradora".

José Mourinho concedeu uma entrevista ao cardeal português José Tolentino de Mendonça, para ser publicada no jornal L'Osservatore Romano - uma conversa em que se falou mais do que futebol e em que Mourinho não se coibiu de comentar a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Na entrevista, Mourinho confessa que na vida privada o último de que se fala é futebol: "É o último de que falo, é o último de que penso, o último que peço. E isso é exatamente o que estava a dizer. Tentar ser um bom pai, um bom marido, filho, amigo, esta procura é a maior motivação que uma pessoa pode ter na vida".

"Falo com Deus e sempre acabo a dizer: a minha família é mais importante do que isto. Dá-me uma mão, se tens tempo... mas se a escolha tiver de ser entre o futebol e o bem-estar da gente a quem quero, não penso duas vezes...", sublinhou.

"O Papa inspira-me porque posso olhar para ele e, sem ter a honra de o conhecer, ouço-o e não me canso. Vejo a sensatez e parece-me capaz de criar empatia com pessoas de crenças diferenças da nossa", finalizou Mourinho.