José Mourinho expulso frente ao Torino em final "de loucos"

O técnico da Roma foi expulso aos 88 minutos do Roma-Torino, com Andrea Belotti a desperdiçar uma grande penalidade logo a seguir. No quarto minuto da compensação dos 90', Nemanja Matic salvou o empate.

A Roma, treinada por José Mourinho, atravessou uma montanha russa de emoções no final da receção ao Torino (1-1), em jogo da 15.ª jornada da Serie A.

Depois de Karol Linetty ter colocado os visitantes em vantagem aos 55 minutos, José Mourinho foi expulso aos 88' e o avançado italiano Andrea Belotti desperdiçou uma grande penalidade aos 90+2'.

Quando tudo parecia perdido, Nemanja Matic fez um remate do meio da rua e arrancou o empate aos 90+4', levando o Estádio Olímpico de Roma ao delírio.

A Roma segue na sétima posição da Serie A, com os mesmos 27 pontos da Atalanta (sexta) e a três de distância do primeiro lugar de Champions - quarto - ocupado pelo Inter (30).