José Mourinho estreia-se na Roma com vitória na Turquia

Redação com Lusa

A estreia de Mourinho na Serie A está marcada para domingo, com a receção à Fiorentina, a partir das 19:45, no Olímpico de Roma.

A Roma, treinada por José Mourinho, venceu o Trabzonspor 2-1, naquele que foi o primeiro jogo oficial do português no comando dos italianos, referente à primeira mão do play-off da Conference League.

Em Trabzon, na Turquia, os golos surgiram apenas no segundo tempo, com o médio Lorenzo Pellegrini, servido por Mkhitaryan, a inaugurar o marcador, à passagem do minuto 55, instantes antes de o dinamarquês Andreas Cornelius (55) repor a igualdade.

O tento que "selou" o triunfo que deixa os romanos em vantagem para o duelo da segunda mão, agendado para a próxima semana, na capital italiana, surgiu já na reta final do jogo, aos 81, quando o uzbeque Eldor Shomurodov bateu o guardião da casa, que contou com o central português Edgar Ié no eixo defensivo.

