José Mourinho está de parabéns: o resumo de seis décadas de um treinador especial

José Mourinho chega aos 60 anos como o treinador português com mais troféus conquistados de sempre. Uma ascensão banhada a ouro e sem fim à vista. O Mundial de Clubes e a Supertaça Europeia são os títulos que faltam a uma carreira com mais de mil jogos e repleta de recordes. Comunicação e métodos de trabalho marcaram uma era no futebol mundial.

Se no século passado era difícil encontrar um treinador tão icónico para o futebol nacional como José Maria Pedroto, nenhum foi tão marcante para os portugueses desde o ano 2000 como José Mourinho. O homem que em 2004 se definiu como "especial", dando uma relevância extra ao adjetivo, festeja esta quinta-feira o 60.º aniversário como o técnico lusitano mais titulado de sempre.

São 26 títulos numa caminhada com mais de 22 anos e 1076 jogos que começou no Benfica, ganhou visibilidade no Leiria e dimensão internacional no FC Porto, que o catapultou para os principais campeonatos do Velho Continente, onde se fixou nos últimos 18 anos. Poucos são os troféus que lhe continuam a escapar. Da Liga dos Campeões tem duas. Ganhou a Taça UEFA e até a nova versão da prova, a Liga Europa. E no verão tornou-se o primeiro da história a erguer também o da recém-criada Conference League. Faltam-lhe apenas o Mundial de Clubes e a Supertaça Europeia, mas por razões distintas. O primeiro nunca disputou, optando antes por iniciar projetos noutros emblemas. A segunda é uma espécie de espinha cravada na garganta do "Special One", uma vez que é a única final continental em que conheceu o amargo sabor da derrota. E por duas vezes. Em 2003 com o FC Porto, sendo derrotado pelo Milan, e em 2017 pelo Manchester United, caindo aos pés do Real Madrid.