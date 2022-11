José Mourinho emociona-se a receber prémio carreira de melhor treinador

Treinador da Roma foi distinguido com o prémio carreira de melhor treinador, juntamente com Paulo Futre, que recebeu o prémio carreira de melhor jogador e Jorge Mendes, distinguido com o prémio carreira de melhor agente, no Thinking Football Summit, evento organizado pela Liga que decorre até domingo, no Porto.

José Mourinho recebeu este sábado o prémio prémio carreira de melhor treinador no no Thinking Football Summit, evento organizado pela Liga que decorre até domingo, no Porto, tendo-se emocionado a relembrar Rosa Mota.

"A primeira coisa que pensei hoje quando cheguei foi Rosa Mota. Estamos a falar de portugueses, como eu, o Jorge [Mendes] e o Paulo [Futre] e tantos outros, que tivemos a honra de fazer qualquer coisa pelo nosso país" começou por dizer.

"Foi a Rosa que me trouxe a emoção quando aqui cheguei, e como não a vejo há imensos anos, não quero que ela se queixe que, principalmente a minha geração de portugueses lhe deve tanto. A honra que sinto por isto [receber o prémio] é inferior à que sinto por estar na casa da Rosa Mota", acrescentou.