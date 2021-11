"José Mourinho? Ele também não tem uma varinha mágica, precisa de tempo e jogadores"

Antigos jogadores da Roma, Marco Delvecchio e Sebino Nela analisaram momento de José Mourinho na equipa.

Após o empate da Roma na receção ao Bodo/Glimt (2-2), na Conference League, José Mourinho passou a ter o trabalho questionado por parte dos media e adeptos italianos. Os Giallorossi, que já tinham sido derrotados pela modesta equipa norueguesa (6-1), voltaram a dececionar na última quinta-feira e fizeram aumentar as críticas ao trabalho do treinador português.

O jornal Gazzeta dello Sport entrevista este sábado dois antigos jogadores com forte identificação com a Roma. Marco Delvecchio e Sebino Nela comentaram o momento de Mourinho no clube. Ambos seguiram linhas parecidas: querem mais tempo, paciência e reforços para o treinador.

"Sei que existem treinadores que não só são esperados, mas que valem a pena confiar, mesmo quando há momentos difíceis como este, pode ser mesmo que nada se perca e a Roma continue em quarto lugar no campeonato italiano", começou por dizer.

"Mas a carreira de Mourinho fala por ele. Eu entendo que haja um pouco de frustração, porque a Roma não ganha há muito tempo e há uma vontade de voltar a fazê-lo imediatamente. Alguém como Mourinho chega e pensas imediatamente: agora estamos aqui. Mas ele também não tem uma varinha mágica, precisa de tempo e jogadores", acrescentou.

Sebino Nela também demonstrou confiança em Mourinho. "Esclarecemos de imediato que um treinador como o português, graças à sua experiência, é uma mais-valia para qualquer equipa. Ele pode colocar um grupo em condições de subir algumas posições na classificação, mas neste momento há jogadores como Zaniolo, Abraham ou Mkhitaryan que estão a jogar menos do que são capazes. Precisamos de estudar as melhores soluções para fazê-los subir o mais rápido possível", disse.

A Roma volta a jogar este domingo, quando visita a equipa do Veneza, em jogo a contar pela 12.ª jornada do campeonato italiano.