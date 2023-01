"José Mourinho é um treinador intemporal, nunca passa de moda"

Testemunho de Pedro Mendes, antigo futebolista que foi treinador por José Mourinho no FC Porto, a O JOGO. O Special One comemora, esta quinta-feira, 60 anos.

"O José Mourinho será sempre o José Mourinho. É uma figura incontornável do desporto. Tem métodos, estilo e formas de lidar com todas as situações muito próprios. É um treinador intemporal, nunca passa de moda. Muitos treinadores passam por fases altas e depois caem. O José Mourinho é diferente, será sempre um treinador de eleição. Nunca se cansa de ganhar. Apanhei-o praticamente no começo da carreira e notava-se bem a ambição dele. Conseguiu conquistar muitos títulos com inteiro mérito e acredito que vai continuar assim. Saboreia bem tudo aquilo que ganha. Mal ganha algo, já está a pensar no próximo troféu. Potenciou a minha qualidade técnica e fez com que evoluísse muito em termos táticos e até mentalmente. Sob o seu comando, passei a jogar com a concentração no máximo, em todas as ocasiões: na preparação dos jogos, na véspera deles e até nos intervalos. Evoluí muito em termos mentais com ele e até já estava habituado a exigências elevadas. Vim de uma escola exímia na preparação de jogadores: representar o Vitória exige muito dos jogadores, têm de ser mentalmente fortes. No FC Porto, com o José Mourinho, as exigências eram, no entanto, mais elevadas, passei a lutar por objetivos muito superiores."