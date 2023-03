José Mourinho e os adeptos da Roma, uma lua de mel sem fim

Gesto de José Mourinho levou os adeptos da Roma ao delírio nas bancadas do Estádio Anoeta, em San Sebastián, após o jogo da Liga Europa. Depois de ter orientado os giallorossi à vitória final da Conference League na época passada, o português já está nos quartos de final da Liga Europa, mantendo asssim uma relação bem positiva com os apoiantes.

José Mourinho teve em San Sebastián uma troca de carinho com os adeptos da Roma que não passou despercebida. Após o jogo com a Real Sociedad, para a Liga Europa, o treinador teve o cuidado de agradecer o apoio recebido durante o jogo, que terminou com um 0-0 suficiente para o apuramento, depois do triunfo por 2-0 em Itália.

Após o apito final, cerca de 1400 italianos festejaram nas bancadas do "Anoeta", obrigados a permanecer no recinto enquanto saíam os adeptos da equipa da casa, não havendo assim confusões à saída - até porque o ambiente tinha sido quente antes do jogo, com trocas de agressões.

Segundo o "Corriere Dello Sport", Mou foi para os balneários após o encontro, mas logo teve um gesto que sensibilizou a falange de apoio, ao voltar ao relvado para acenar aos adeptos. Estes entraram em delírio, e ainda mais quando o técnico se aproximou para dar autógrafos. Só depois regressou aos balneários.

No domingo passado, contra o Sassuolo, as claques da Roma já tinham transmitido forte apoio a Mou. "Quem defende as cores da Roma é nosso aliado. Vamos, Mourinho", "11 Mourinhos em campo" e "Com Mourinho, em defesa da Roma", lia-se em tarjas nas bancadas. Em duas épocas, o português ganhou todas as sete eliminatórias europeias que disputou no clube.