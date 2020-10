José Mourinho e federação inglesa em rota de colisão: entenda o motivo

Imprensa britânica refere que o Tottenham não quer Harry Kane como titular frente à Dinamarca.

José Mourinho e a federação inglesa estão em rota de colisão. A informação é dada esta terça-feira pelo jornal britânico The Guardian e tem Harry Kane no centro da questão. De acordo com a publicação, Gareth Southgate pretende escalar o avançado para o duelo da Inglaterra com a Dinamarca, para a Liga das Nações, desejo esse reprovado pelo técnico português.

Mourinho terá avisado Southgate, antes da concentração, para a elevada carga de jogos que o goleador tem tido. Na passada semana Kane sofreu um problema físico, ficou fora do particular com Gales e pouco jogou frente à Bélgica, para a Liga das Nações. Ainda assim, é apontado ao onze titular para quarta-feira.

A federação garante que o jogador não está lesionado, mas Mourinho e o Tottenham apontam o dedo ao organismo, culpando-o pelo elevado números de jogos que tem nas pernas: 10 em 29 dias, antes do duelo com os belgas.