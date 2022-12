José Mourinho disse não à FPF, garante imprensa italiana

O técnico ficou lisonjeado com o convite que lhe chegou por parte da Seleção, mas quer ficar em Roma.

José Mourinho é o principal alvo da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para substituir Fernando Santos no comando técnico da Seleção Nacional. O campeão europeu e vencedor da Liga das Nações rescindiu contrato após o Mundial"2022, terminando a ligação com a FPF que durava há oito anos.

Perante a nova situação, Fernando Gomes avançou em direção a Mourinho, que olhou para o convite com especial atenção, ficou lisonjeado e, depois de pensar com calma, decidiu dizer não. O jornal "Corriere dello Sport" explicou este sábado que o português não aceitou liderar este novo projeto porque está totalmente concentrado em ser bem sucedido na Roma. Isto quer dizer, devolver títulos ao histórico italiano.

O treinador tem contrato com o emblema da capital até ao fim da época 2023/24 e até lá pretende que este tenha um crescimento sustentado e rivalize com os principais clubes do calcio. Mourinho levou a Roma à conquista da Conference League na última temporada, há muitos anos que os adeptos não festejavam um título, e está determinado em deixar uma marca bem vincada no clube. Em consonância com Tiago Pinto, homem forte do futebol romano, Mourinho tem já algumas ideias definidas para a próxima temporada. O reforço do plantel é uma das prioridades para atingir as metas desejadas. Na presente época, recebeu de prenda Wijnaldum e Dybala, mas sofreram ambos lesões, perdendo a possibilidade de ajudar a equipa numa boa parte dos jogos efetuados.