José Mourinho: "Chegaram Paredes e Sanches, não Peppino e Tonino..."

Declarações de José Mourinho sobre a saída de Nemanja Matic para o Rennes

José Mourinho, em conferência de Imprensa de antevisão à receção à Salernitana, agendada para as 17h30 de domingo, abordou este sábado a saída de Nemanja Matic para o Rennes, bem como as chegadas de Leandro Paredes e Renato Sanches ao clube.

"Sobre o Sr. Matic, o que devo dizer? O diretor desportivo do Rennes explicou que conversava com ele há cerca de um mês e isso basta para comentar a história. Não esperávamos a saída dele: fez 50 jogos, é um grande jogador, muito importante para nós. Mas a Roma teve uma ótima e imediata resposta, o problema é quando sai alguém e não é substituído. Em vez disso, chegaram Leandro Paredes e Renato Sanches, não Peppino e Tonino", começou por dizer.

"Chegaram dois jogadores que ainda não estão preparados fisicamente, mas estamos felizes com eles e se os recuperarmos, são de grande qualidade", continuou.

"Gosto muito do Paredes, da sua forma de jogar, para não dizer que o aprecio há muito tempo. A temporada passada não foi muito boa para ele, com exceção do Mundial. E chega sem ter feito a pré-temporada com a equipa, mas chegou bem do ponto de vista mental. Vai começar no banco, mas, amanhã [domingo], pode ajudar-nos. Sanches também é um jogador de topo, mas teve muitas lesões na última temporada. Como Aoar, praticamente nunca jogou. Gosto muito dos três, mas tenho de trabalhar nisso", disse ainda.

"Falta o avançado? Estamos atrasados, mas não vale a pena vir chorar", concluiu sobre o plantel.