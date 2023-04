José Mourinho antes da decisão com o Feyenoord: "Com ou sem paciência..."

Em vésperas do encontro com o Feyenoord, a contar para os quartos de final da Liga Europa, José Mourinho, treinador português da Roma, fez, esta quarta-feira, a antevisão do duelo.

A cumprir a segunda época ao serviço da Roma, José Mourinho está novamente na discussão de um título europeu. Os giallorrossi venceram, na temporada passada, a primeira edição da Conference League e, esta época, procuram repetir o feito na Liga Europa.

Para isso, os comandados de Mourinho precisam de ultrapassar o atual líder da liga neerlandesa, o Feyenoord. Na primeira mão, os romanos saíram dos Países Baixos com uma derrota (1-0).

"Com ou sem paciência, temos de marcar mais dois golos que o Feyenoord para vencer. Não me interessa se os marcamos no início, no fim ou no prolongamento", sublinhou o técnico português que, aquando questionado sobre o paralelismo deste encontro com a eliminatória anterior (Roma virou a eliminatória em casa perante o Salzburgo), recusou apontar semelhanças: "Falam-me desse jogo, mas acho que não faz muito sentido, porque são duas equipas diferentes".

Questionado sobre a utilização de Dybala, nome grande do plantel romano, Mourinho revelou ser ainda uma incógnita: "Não sei se ele vai jogar desde o primeiro minuto. Vocês viram 15 minutos (tempo de treino aberto à imprensa) e depois fizemos organização tática de baixa intensidade, por isso vamos dar mais 24 horas para perceber se ele pode ou não. Amanhã vamos dar alguma intensidade para aferir o estado dele. Se começar, não vai jogar os 90 minutos ou então talvez se lesione depois de 10 minutos em campo. Se sair do banco e se lesionar, não temos mais substituições. Não temos grandes opções", afirmou o técnico. Recorde-se, o avançado ex-Juventus, lesionou-se na primeira mão da eliminatória.

Quanto a Tammy Abraham, o treinador português indica uma previsão positiva: "Está sempre bem. É um rapaz que parece sempre alegre e é muito positivo entro do grupo. Do ponto de vista humano está bem, depois é uma questão de ver se marca ou não", conclui.

Roma e Feyenoord entram em campo na quinta-feira, num encontro a contar para a segunda mão dos quartos de final da Liga Europa.