José Mourinho admite-se "frustrado" com mercado de transferências: "Não se preocupem..."

Treinador português da Roma espera mais reforços.

José Mourinho, treinador português da Roma, admitiu estar um "pouco frustrado" com o decorrer da atual janela do mercado de transferências.

De recordar que o clube italiano contratou Nemanja Matic, Zeki Çelik e Mile Svilar, dois deles a custo zero, mas o técnico estará a contar com mais algumas entradas no plantel. Gonçalo Guedes, do Valência, Domenico Berardi, do Sassuolo, e Paulo Dybala, livre após deixar a Juventus, têm sido insistentemente associados ao emblema romano.

"Vê-se na minha cara que estou preocupado?", começou por questionar, com um sorriso à mistura, quando confrontado com o tema pelo jornal ".Corriere dello Sport".

"Estou um pouco frustrado com o mercado. Mas não se preocupem, não se preocupem", concluiu o treinador português.