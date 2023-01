Jornal inglês diz que Mourinho quer regressar ao Chelsea

Desejo do treinador português será o de voltar a juntar-se à família em Londres, regressando também à Premier League.

O jornal inglês Daily Mail escreve, este sábado, que José Mourinho quer regressar ao Chelsea na próxima temporada. A confirmar-se seria a terceira passagem do Special One pelos blues (2004 a 2008 e 2013 a 2015).

De acordo com a publicação, o treinador português deseja voltar a Londres, onde a esposa e os filhos continuam a viver, voltando também à Premier League. A falta de investimento dos dirigentes da Roma no plantel principal será um dos motivos que estará a motivar Mourinho a sair no final de 2022/23.

Ainda assim, diz o Daily Mail que a intenção do Chelsea é apoiar a continuidade do atual treinador, Graham Potter.