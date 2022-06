Joga no Lille o escolhido por Mourinho para o flanco direito da defesa da Roma

Zeki Celik é apontado como alvo da Roma, clube treinado pelo português.

Zeki Celik é o alvo número um de Mourinho para reforçar o flanco direita da defesa da Roma. A garantia é de Fabrizio Romano, jornalista especialista em temas de mercado.

De acordo com a informação, decorrem negociações com o Lille, onde joga o internacional turco, e o clube italiano prepara uma nova oferta de modo a fechar o negócio.

Celik, 25 anos, alinha no futebol francês desde 2018/19 e conta com 31 internacionalizações pela Turquia, com dois golos. Em 2021/22 fez 40 jogos pelo Lille, com três remates certeiros e duas assistências.