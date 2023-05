"Já na altura, José Mourinho era um treinador à frente dos restantes..."

Declarações de Tiago, antigo médio de clubes como Braga, Benfica, Chelsea e Atlético de Madrid

Tiago, antigo médio de clubes como Braga, Benfica, Chelsea e Atlético de Madrid, em declarações à Sport TV, falou sobre José Mourinho, treinador com o qual trabalhou no emblema inglês e que esta quarta-feira (20h00) disputa mais uma final europeia, mais concretamente a da Liga Europa, no comando técnico da Roma, frente ao Sevilha.

"Já na altura [no Chelsea], Mourinho era um treinador à frente dos restantes", começou por afirmar à estação televisiva.

"No Chelsea a preparação dos jogos era incrível. Vencer como vencemos em Inglaterra é inacreditável. Ele reinventa-se. Na época passada venceu a Liga Conferência e esta época está na final da Liga Europa", continuou, antes de prever "uma final muito gira, com o Sevilha, rei da Liga Europa, com muitas conquistas, por um lado". "Por outro lado, temos Mourinho, também com muitas conquistas", disse ainda, concluindo de seguida:

"Esta final também vale Liga dos Campeões para a próxima época, o que é importantíssimo."

