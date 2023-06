Italianos revelam conversa entre Mourinho e De Rossi: "Vais ficar, certo?"

Após o último jogo da época da Roma, Mourinho pareceu dar a entender aos adeptos que vai ficar no clube, gesticulando nesse sentido, mas Daniele De Rossi quis ter a certeza, falando brevemente com o "Special One".

A Roma, orientada por José Mourinho, venceu no domingo por 2-1 na receção ao Spezia, em jogo da última jornada da Serie A, garantindo desta forma o regresso à Liga Europa na próxima época.

Após a partida, o técnico português pareceu dar a entender aos adeptos romanos que vai ficar no clube, gesticulando nesse sentido, mas Daniele De Rossi, antigo capitão da equipa, quis ter a certeza, com o jornal "La Repubblica" a revelar esta segunda-feira uma conversa entre o antigo médio italiano e o "Special One".

A interação começou com De Rossi a perguntar: "Mister, vais ficar, certo?", ao que Mourinho responde: "Sim, mas vamos ver". Insatisfeito, o antigo jogador insiste: "O que queres dizer com: 'Vamos ver?' Todos os adeptos estão aqui por ti. Se saíres...".

"Os adeptos ficaram mesmo depois de tu e Totti se retirarem", lembrou Mourinho, com a conversa a terminar com um breve desabafo de De Rossi: "Sim, mas sem ti será difícil".