Italianos falam em impaciência de Mourinho com a falta de reforços

Nemanja Matic é o único reforço da Roma até ao momento

O jornal La Repubblica avança esta quarta-feira que José Mourinho está a revelar alguma "impaciência" quanto à falta de ação até ao momento registada pela Roma no mercado de transferências.

Desde que a temporada terminou, a Roma oficializou apenas a chegada a custo zero de Nemanja Matic, que terminou contrato com o Manchester United e um dos grandes alvos do treinador português, o internacional português Gonçalo Guedes, do Valência, ainda não está assegurado pelos giallorossi.

A mesma fonte acrescenta que Mou já expressou a sua preocupação no que toca a reforços junto de Tiago Pinto, diretor geral dos romanos, uma vez que pretende construir uma equipa que seja capaz de discutir títulos com maior prestígio do que a Conference League, vencida esta época pela Roma.

Mourinho terá o objetivo de receber um central, dois médios, um extremo e ainda um avançado caso Nicolò Zaniolo, que tem sido apontado à Juventus, saia da capital italiana neste verão.