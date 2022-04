Italianos falam de possíveis reforços e prováveis saídas na Roma

Corriere dello Sport adianta que a Roma tem três jogadores do Manchester United na agenda. Há ainda um médio do Aston Villa que interessa.

Depois de ontem ter noticiado que a família Firedkin, proprietária do clube, está disposta a investir 100 milhões de euros na Roma ao longo do ano, o que poderá ajudar a um bom mercado de verão para José Mourinho, o jornal Corriere dello Sport faz um ponto de situação do plantel giallorossi, abordando possíveis entradas e jogadores que deverão sair no final da época.

De acordo com a publicação italiana, Diogo Dalot, Matic e Eric Bailly, todos do Manchester United, poderão ser abordados. O treinador português trabalhou com os dois últimos nos red devils, sabendo-se já que o médio sérvio despede-se de Old Trafford no final de 2021/22. O defesa-central tem sido muito pouco utilizado. Dos três, o lateral-direito português é o jogador com mais minutos e que será mais importante para a equipa inglesa.

Além deste trio, o médio brasileiro Douglas Luiz, que atua no Aston Villa, estará debaixo de olho.

Por outro lado, Veretout, Amadou Diawara, Ebrima Darboe, Carles Pérez, Matías Viña e Shomurodov poderão sair, tal como os emprestados Pau López, Cengiz Under, Justin Kluivert, Alessandro Florenzi e Robin Olsen.