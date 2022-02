Italianos dizem que Mourinho já definiu três alvos para a próxima época

Marcos Senesi, Granit Xhaka e Filip Kostic estarão debaixo de olho da Roma, adianta a Gazzetta dello Sport.

José Mourinho já terá definido três jogadores que quer contratar para a próxima época. Segundo a Gazzetta dello Sport, o treinador português tem alvos para três diferentes setores.

Marcos Senesi, defesa-central argentino do Feyenoord, Granit Xhaka, médio suíço do Arsenal - este namoro não é de agora, e Filip Kostic, avançado sérvio do Eintracht Frankfurt, são pretendidos pela Roma. Os três jogadores têm contrato por mais algum tempo, pelo que os romanos terão de abrir os cordões à bolsa se quiserem reforçar o plantel.