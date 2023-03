Italianos dizem que Mourinho admite continuar, mas exige mais contratações

Tem sido noticiado nos últimos meses que José Mourinho pode deixar a Roma no final da temporada, mas o treinador admitirá ficar mais um ano, até ao fim do contrato. Mas só se houver um esforço financeiro.

José Mourinho quer reunir com os responsáveis da Roma, Dan e Ryan Friedkin, para discutir se fica ou não no clube depois do final da temporada. A notícia está a ser difundida na comunicação social italiana, que diz que o treinador português admite continuar por mais uma época - até ao fim do contrato, em junho de 2024 -, mas só se houver um esforço financeiro.

O jornal Il Messaggero escreve que o Special One gosta do clube e do ambiente, nomeadamente do apoio dos adeptos, mas só aceita ficar depois desta época se chegarem reforços que permitam aos romanos construírem uma equipa mais competitiva.

O Corriere dello Sport segue o mesmo fio e refere que há três posições que Mourinho quer ver reforçadas: um defesa, um médio e um avançado (para substituir Tammy Abraham). De acordo com a mesma publicação, os proprietários da Roma adiaram uma discussão para depois de terminar 2022/23.