Italianos dizem que fair play financeiro pode ditar saída de Mourinho da Roma

A Roma poderá ter de "apertar o cinto" e isso poderia levar à saída de José Mourinho, a quem terá sido prometida uma equipa para lutar por títulos no terceiro ano de contrato.

Na quinta-feira, a Roma esteve reunida com a UEFA em Nyon, Suíça, para debater a questão do fair play financeiro. E esta sexta-feira, o jornal italiano Corriere dello Sport escreve que os romanos poderão ter "fazer sacrifícios". E em que medida isso mexe com José Mourinho?

Pois bem, ao treinador terá sido prometida uma equipa capaz de lutar por títulos no terceiro ano de contrato [a época 2023/24]. Mas com o fair play financeiro na mira, os giallorossi poderão ter de ter atenção aos gastos, o que, desde logo, pressupõe um desinvestimento em reforços.

Assim sendo, e de acordo com a referida publicação, o treinador português poderá abandonar o clube. Os proprietários da Roma, a família Friedkin, pretende mesmo ter uma reunião com Mourinho em breve para aferir acerca de continuidade ou não do Special One no projeto.

Ainda segundo a imprensa italiana, jogadores como Tammy Abraham e Roger Ibañez, que têm mercado, poderia sair no final desta temporada.