Italianos avançam que Mourinho será castigado, mas só depois do jogo com o Inter

Roma defronta o Inter esta sexta-feira e um eventual castigo por palavras sobre o árbitro Daniele Chiffi só será conhecido após essa partida

O jornal "Corriere dello Sport" avançou que José Mourinho irá ser castigado pelas palavras sobre o árbitro Daniele Chiffi, mas que isso só sucederá depois do encontro desta sexta-feira com o Inter, em Roma.

Mas os problemas de "Lo Speciale" podem não ficar por aqui, já que o mesmo diário garante que o Ministério Público italiano vai abrir um inquérito, podendo, até, levar a que a equipa seja também punida.

Mourinho afirmou no final do encontro com o Monza que Chiffi era "o pior árbitro" que já tinha encontrado na sua carreira, assumindo ainda que foi para o campo com um microfone para a eventualidade de haver troca de palavras entre ambos.