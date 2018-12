ZOOM - Tremendo debate digital em Espanha com o hipotético regresso ao Real Madrid

Em Espanha, a saída de Mourinho do Manchester United motivou debate intenso nas redes sociais com uma única questão: deve ou não voltar ao Real Madrid? Comentadores, cronistas, agitadores de todo o género nas plataformas digitais usaram o nome do português em torno da dúvida que um despedimento na Premier League levantou na capital espanhola. São mais os rumores que os factos. Mas que hay brujas...

A notícia da saída de José Mourinho do Manchester United ecoou, no segundo imediato, em todo o mundo. São aos milhares as entradas com o nome do técnico português em artigos online de órgãos de comunicação dos cinco continentes. Assim é porque o United é uma marca com simpatizantes em todo o globo e porque o treinador português é um dos mais mediáticos protagonistas do futebol. Nada de inesperado, portanto.

Mas o que se seguiu em Espanha distingue-se das notícias sobre o despedimento, a indemnização, as estatísticas do "Special One", o seu histórico e seu rendimento desportivo. No país vizinho, uma única pergunta gera noticiário, comentários de especialistas e de adeptos, em todo o género de meios de comunicação: deve Mourinho voltar ao Real Madrid?

Desde logo, agarrados às ferramentas digitais, marcas fortes como o diário catalão Mundo Deportivo ou da madrilena COPE, do grupo do diário ABC, libertaram sondagens públicas, que permitem aos cibernautas responderem à questão do momento.

Aliás, o próprio ABC, pouco depois de ser oficializada a saída de Mourinho da equipa inglesa, pelas palavras do cronista Tomás Gonzáles-Martín, escreve que o técnico luso "diria sim ao Real Madrid", apesar de não citar qualquer fonte. Baseia-se no conhecimento que diz ter sobre a vontade de a cúpula madridista em tê-lo de volta: "Tirou o clube de uma situação difícil, durante a melhor fase do Barcelona, com a vitória na Taça do Rei em 2011 e a conquista do campeonato dos recordes em 2012, algo que a Direção não esquece".

Mas, na COPE, poucos minutos depois, saía uma notícia a dar conta de que o próprio Real Madrid teria dado a entender que não estava interessado na contratação de Mourinho "nem nesta, nem na próxima temporada". Dá ainda conta que "o núcleo duro do balneário não quer o regresso de José Mourinho".

Entretanto, na Marca, conhecida pela sua proximidade ao clube "merengue", o cronista Joel Del Rio argumenta: "(...) que louco quereria Mourinho de volta ao Real Madrid? Pois bem, senhores, um que também fosse conhecedor da sua inegável capacidade para acumular triunfos (FC Porto, Inter, Real Madrid Chelsea) e de uma mão dura que poderá ser o que necessita um balneário repleto de qualidade, mas que não arranca".

O mesmo comentário aponta "dúvidas sobre a capacidade de Solari [atual técnico] para dirigir a equipa" e contrapõe-se aos mais céticos: "Parece termos esquecido que foi o treinador português que devolveu o Real Madrid à elite europeia, com três semifinais consecutivas na Champions, depois de seis seguidas a ficar pelos oitavos. Mourinho começou a construir em 2010 o que depois terminou Zidane. E o Real voltou a assustar a Europa depois de anos de obscuridade".

O Real Madrid defronta amanhã o Kashima Antlers, do Japão, para uma das meias-finais do Mundial de Clubes. E logo pela manhã, na conferência de Imprensa do Real, já realizada em Abu Dahbi, o internacional brasileiro Marcelo teve que fugir à questão: "Não sou eu que decido quem vai ser o treinador. Só posso dizer que ele [Mourinho] é alguém que fez muito por mim".