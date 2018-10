Premium ZOOM - A coroa mediática de José Mourinho num domingo inglês

A reação de José Mourinho no final do Chelsea-Manchester United (2-2) corre o mundo. As opiniões são como as formigas: incontáveis. Neste dia seguinte, Gary Neville sai em defesa do treinador português, um emigrado espanhol em Londres e especialista em assuntos do futebol do seu país revela que Mourinho esteve para regressar a Madrid antes de rumar a Manchester e um americano analista credenciado do futebol inglês diz que o problema é Mourinho ficar dono dos títulos que conquista.

Estão a ver aquela espécie de luta teatral a que chamam wrestling, com provocações em "close up" muito bem ensaiadas e declarações bombásticas mal decoradas? E com aquelas confrontações de olhar fatal, mas que o único ataque previsível é um ataque de riso de quem as vê? O futebol não tem nada a ver com isso. O futebol tem nervo, garra e raça. E aqui, hoje, fala-se daquele que tem ADN latino em terras de pretensa fleuma e pose, uma tal de Inglaterra.

No dia em que Londres foi palco de uma manifestação de mais de 700 mil ingleses contra o Brexit, num dos seus quarteirões o Chelsea recebeu o Manchester United. Dois colossos do futebol mundial com um protagonista em comum: José Mourinho. No final, o mundo digital, quer a Imprensa de referência, quer a bandalheira nas redes sociais, focou-se no técnico luso.

O desfecho desportivo, empate a dois golos, parece mero acessório para as incontáveis publicações e replicações em redes sociais que correram o planeta, todas focadas na reação intempestiva de Mourinho após provocação de Marco Ianni, um dos adjuntos de Maurizio Sarri, seu homólogo do Chelsea. O excerto televisivo deve ter sido visto em todos os países com assento nas Nações Unidas.

As reações são inúmeras. Dos populares, com mais ou menos fervor clubístico e mais ou menos humor futebolístico, às sensatas - como a que o antigo jogador do United, Gary Neville, fez em espaço nobre na SkySports.com: "Eu também estive lá [em momentos como aquele] e também o fiz. É impossível controlar as emoções e é por isso que amamos este jogo, porque queremos ver momentos assim".

Neville, que se assume contra quem pondera a saída de Mourinho, diz ainda que Marcus Rashford, Anthony Martial e Romelu Lukaku "podem render ainda mais, podem oferecer muito mais à equipa".

Na manhã de hoje, a mesma Sky dava voz a Rory Smith, ao editor-chefe para o futebol e correspondente do New York Times, para quem toda a agitação e provocações dos adeptos do Chelsea durante o encontro se resume no seguinte diagnóstico: "O problema é que, a eles, lhes parece que Mourinho reclama só para si os títulos conquistados" em Stamford Bridge.

Uma nota que o próprio Mourinho entendeu trocar no final do jogo, quando levantou a mão e mostrou os três dedos correspondentes a cada título ganho nas suas duas passagens pelo Chelsea (2004-05, 2005-06 e 2014-15), respondendo ao cântico insultuso "fuck off, Mourinho".

Por cá, entre virgens ofendidas pela imagem do compatriota e leituras conscientes do sucedido - e não sucedeu nada, no fundo, até porque já foram trocadas desculpas entre todos - fica o tweet do jornalista Luís Mateus sobre a forma como os adeptos "blues" se comportam quando se trata de Mourinho: "(...) Afinal, o Chelsea só tem hoje esta grandeza porque o português se não fez do clube o que é hoje (o que é no mínimo discutível) pelo menos queimou etapas e matou borregos de... 50 anos".

Um protagonista do calibre de Mourinho sabe ao que anda. E sabe que é sempre alvo dos Media. Aliás, na ressaca do jogo de ontem não se livrou da rivalidade catalã com que conviveu quando comandou o Real Madrid. Entre outras publicações e opiniões, um lapidar "Impróprio, como sempre" foi a apreciação do El Català Informat, um blogue panfletário do independentismo catalão.

A conexão espanhola de Mourinho teve outro episódio mediático, hoje, com o diário Express Sport, suportado em declarações do seu especialista em futebol daquele país, Guillem Balague, a anunciar que o português esteve "para voltar a Madrid antes de rumar a Old Trafford".

O mesmo órgão e o mesmo especialista avançam com o nome de Zinedine Zidane como possível substituto de Mourinho no United. A notícia refere tratar-se de uma preferência da administração dos "red devils", suportada na necessidade de um melhor entendimento com os internacionais franceses Anthony Martial e Paul Pogba. Mas o próprio Balague acredita pouco nessa possibilidade: "Acho que se lho fosse proposto hoje, não aceitava".

A relação de Mourinho com as estrelas do plantel tem sido notícia e motivo de grande análise mediática. Nomeadamente a sua tentativa de "domar" Paul Pogba. Mas ainda ontem, logo após o empate em Stamford Bridge, o próprio Martial veio a público defender o técnico.

"Para começar, não se pode dizer que as coisas estejam tensas entre nós. Temos uma relação treinador-jogador e espero que assim continue e seja a favor do Manchester United o mais possível", disse Martial.

Goste-se ou não, há um português com mais valor mediático que a rainha da Inglaterra. De seu nome José Mourinho. E é só ir à net para ir degustando o tema no domingo que resta. É como se na Inglaterra toda a gente tomasse chá com Mourinho.