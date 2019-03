"Zidane disse não e Mourinho está muito feliz por voltar ao Real Madrid"

A declaração é de Ramón Calderón, que admite ser possível ver o "Special One" em Madrid já na segunda-feira.

Ramón Calderón está convencido de que José Mourinho vai mesmo assumir o comando técnico do Real Madrid em breve e, de acordo com as afirmações proferidas pelo ex-presidente do clube no canal BeIN Sports, o "Special One" pode muito bem chegar à capital espanhola já na segunda-feira.

"Tenho 90 por cento de certezas que Mourinho voltará ao Real. Não sei se até já não estará em Madrid na segunda-feira", começou por afirmar o antigo líder "merengue", que revelou que Florentino Pérez terá recebido um "não" de Zinedine Zidane:

"O Real falou com Zidane, mas ele disse que não, por não ser o momento certo para voltar", explicou Calderón, que garante mesmo que o treinador português está "muito feliz" por voltar ao Santiago Bernabéu. "Mourinho está muito feliz por voltar, feliz por dar este passo", afiançou, dias depois de assumir uma posição negativa quanto ao eventual regresso do "Special One" ao campeão europeu em título.

"Sou contra, já falei sobre os danos que ele [Mourinho] causou no clube. O estilo de jogo dele não é o que o Bernabéu quer. Mas acredito que ele vem para o Real porque é o único treinador que o presidente [Florentino Pérez] respeita", afirmou, então, Ramón Calderón, em declarações à ESPN.