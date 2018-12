The Times: interino e sucessor de Mourinho já estão escolhidos

Já há substituto definido para José Mourinho no Manchester United

O Manchester United já tem um substituto definido para José Mourinho. A garantia é dada esta terça-feira pelo jornal The Times, que aponta Mauricio Pochettino como o alvo dos red devils para o final da época.

Segundo a publicação inglesa, o treinador do Tottenham está agradado com o interesse do United, mas está também ciente que o clube teria de desembolsar perto de 40 milhões de euros para quebrar o vínculo do argentino com os spurs. O contrato do argentino com o Tottenham só termina em 2023, mas os red devils estão dispostos a abrir os cordões à bolsa para garantir a sua assinatura.

Porém, se o Tottenham não aceitar abrir mão de Pochettino, o Manchester United pensa também virar atenções para outro argentino, Diego Simeone. De acordo com o The Times, Pochettino e Simeone estiveram em cima da mesa em 2016, mas os red devils optaram pela experiência e sucesso comprovado de José Mourinho a nível de troféus.

E para o entretanto, a publicação avança o nome de Ole Gunnar Solskjaer, antigo jogador do Manchester United. Segundo o The Times, o anúncio da contratação do norueguês pode ser feito já na quarta-feira, pelo que este assumiria a equipa até ao final da época. Solskjaer, refira-se, já teve um papel na estrutura do Manchester United.