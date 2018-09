Surpresa em Old Trafford: Mourinho e Dalot eliminados por equipa do segundo escalão

Manchester United foi derrotado pelo Derby County na Taça da Liga inglesa.

O Manchester United foi eliminado esta terça-feira da Taça da Liga inglesa, ao perder frente ao Derby County no desempate por grandes penalidades, em Old Trafford, após um empate a duas bolas no tempo regulamentar.

Com Diogo Dalot no onze inicial, os "red devils" adiantaram-se à passagem do terceiro minuto de jogo, por intermédio de Juan Mata. No segundo tempo, Wilson restabeleceu o empate, aos 59', e Marriott completou a reviravolta, aos 85', já depois da expulsão de Sergio Romero, aos 67'.

O último fôlego do United resultou no 2-2, marcado por Fellaini, que contou com assistência de Dalot, aos 90+4'.

No desempate por penáltis, Phil Jones foi o único a falhar, após uma série de 16 pontapés da marca dos onze metros. De referir que o Derby milita no Championship, segundo escalão do futebol inglês, e é orientado por Frank Lampard, antigo jogador de José Mourinho no Chelsea.