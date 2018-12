Renato Sanches, José Fonte e o ódio do staff: a queda de José Mourinho explicada

Samuel Luckhurt, jornalista do Manchester Evening News (MEN) e expert no Manchester United, publicou um artigo onde explica, passo a passo, o despedimento de José Mourinho. Aqui, o jornalista aborda a influência de dois portugueses na má relação com Ed Woodward e o ódio do staff do United pelo português

Dois portugueses no meio da tempestade com Ed Woodward

A má relação entre José Mourinho e Ed Woodward começou em 2016, um mês depois de o português ter posado com a camisola do Manchester United em Old Trafford. Mourinho queixou-se que Woodward, vice-presidente do clube, estava a falhar nos seus compromissos e queixou-se da incapacidade de contratar Renato Sanches, que na altura assinou pelo Bayern de Munique. Woodward desculpou-se dizendo que o clube não avançou pelo médio português por causa de Louis van Gaal, mas o MEN refere que a desculpa não passou de uma cortina de fumo, uma vez que a chegada de Renato Sanches seria um sinal óbvio da iminente contratação de José Mourinho, numa altura em que o holandês ainda não tinha sido despedido.

Depois, Mourinho não conseguiu o outro português que queria. José Fonte, na altura jogador do Southampton, era um dos alvos do português - e bem acessível para os cofres do United. Porém, Marcos Rojo, que não queria sair, bateu o pé e "obrigou" Mourinho a esquecer o agora central do Lille e manter o ex-Sporting no plantel, um dos jogadores que nunca agradou ao Special One.

Um staff que o "odiava"

Em Carrington, o centro de treinos do Manchester United, o staff dividia-se entre "aqueles que tinham medo de Mourinho e aqueles que o odiavam". Para além do staff, muitas lendas do clube eram contra a contratação do português, esperando que Ryan Giggs ou até mesmo Luis Enrique assumissem a posição deixada vaga por Louis van Gaal no final da época 2015/16.

A incógnita De Gea e um começo promissor

No entanto, nem tudo começou mal. Um amigo de De Gea afirmou, em setembro de 2016, que o espanhol "nunca se tinha sentido tão otimista no Manchester United". Mourinho fez da sua missão "matar" o interesse do Real Madrid no jogador, mas a sua saída deixa o futuro do guarda-redes espanhol no ar.

Para além de De Gea, também os mais velhos gostaram a contratação de Mourinho. Escreve o Manchester Evening News que Michael Carrick mostrou-se entusiasmado pelos métodos e regras de Mourinho, assumindo, duas épocas depois, o lugar de adjunto do português até à sua saída, consumada esta terça-feira.