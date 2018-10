O telefonema que fez Mourinho duvidar do futuro no Manchester United

Ingleses dão conta de um telefonema entre Zinedine Zidane e José Mourinho.

A crise no Manchester United agravou-se no último fim de semana com a derrota por 3-1 frente ao West Ham e o futuro de José Mourinho em Old Trafford é cada vez mais incerto. Face ao momento delicado do clube, a imprensa inglesa já aponta possíveis sucessores e Zinedine Zidane é o principal favorito para suceder ao português no United.

No entanto, escreve o jornal The Sun, o ex-treinador do Real Madrid já ligou a Mourinho para assegurar o português de que não está a tentar tomar o seu lugar em Old Trafford, explicando que foram os seus representantes que o questionaram sobre a eventual disposição para treinar o Manchester United. Ainda assim, o The Sun revela que Mourinho percebeu que o treinador francês já foi sondado pela direção do clube e sente que tem os dias contados em Manchester.

De acordo com o jornal britânico, Mourinho tem uma semana para resolver os problemas do clube, contando com um jogo frente ao Valência, para a Liga dos Campeões, e a receção ao aflito Newcastle, para a Premier League.