Mourinho tem o apoio do Manchester United, avança a BBC

A continuidade do treinador em Old Trafford tem sido bastante debatida em Inglaterra

O Manchester United mantém a confiança em José Mourinho e não equaciona alternativas. A garantia é dada pela cadeia de televisão britânica BBC, que cita uma fonte do clube:

"Porque haveríamos de debater o Zidane se não há vaga disponível?"

O treinador francês, que saiu do Real Madrid no final da última época, é um dos nomes que tem sido debatido no Reino Unido, face à fase difícil que Mourinho atravessa no Manchester United. O treinador mostrou-se frustrado com o desfecho do mercado de transferências, que encerrou na Premier League na semana passada. Os únicos reforços foram Diogo Dalot, contratado ao FC Porto e o médio brasileiro Fred.

Mourinho queria alargar as opções na defesa e uma alternativa ao francês Martial, nas alas, mas a Direção do United entendeu que não havia opções no mercado que justificassem a contratação.

O United abriu o campeonato com um triunfo sobre o Leicester, mas foi derrotado pelo Brighton, por 3-2. O tom das críticas subiu, mas os dirigentes do clube de Old Trafford descartam a saída de José Mourinho.