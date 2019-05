Mourinho: "Sinto pena por muitos adeptos do Chelsea e do Arsenal"

Treinador português fez uma pequena antevisão antes da final da Liga Europa.

A poucas horas do início da final da Liga Europa, em Baku, José Mourinho fez uma pequena antevisão à Sky Sports, mas começou por referir-se à polémica escolha do local da partida. "Sinto pena por muitos adeptos do Chelsea e do Arsenal que não conseguiram arranjar forma de viajar até Baku para apoiar as suas equipas", disse.

Depois, considerou que a "pressão está do lado do Arsenal", justificando: "Eles jogam também pela próxima época, por uma presença na Liga dos Campeões, por muitos milhões, orgulho e sucesso."

Mourinho comentou ainda o adeus de Cech, antigo pupilo no do treinador português no Chelsea e agora jogador do Arsenal. "Será o último jogo do Petr, penso que seria o desafio que escolheria para se retirar e tenho a certeza que ele adoraria despedir-se com mais uma vitória, depois de tantas conquistas."

Mourinho abordou ainda a espera saída de Hazard. "Também parece que será o último jogo do Eden, um jogador fundamental nos êxitos do Chelsea na última geração. Julgo que procurará ser aqui que é na maioria das vezes: um jogador fantástico no relvado. Vai querer sair com uma vitória para chegar possivelmente ao Real Madrid com mais um troféu pelo Chelsea."