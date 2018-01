Mourinho quer renovar com o Manchester United, mas com uma condição

Treinador português pretende renovar até 2021.

José Mourinho está recetivo a uma renovação com o Manchester United, mas com uma condição. De acordo com o jornal The Sun, o português pretende apanhar Pep Guardiola a nível de contratações e terá pedido a Ed Woodward um saldo de pelo menos 80 milhões de libras (cerca de 90 milhões de euros) para gastar neste mercado de inverno.

A mesma publicação refere que Mourinho está descontente com a política de compras dos red devils e tem mesmo alguns alvos alinhavados para competir com o City de Guardiola, que leva 15 pontos de avanço no topo da tabela. Os laterais Danny Rose (Tottenham) e Ryan Sessegnon (Fulham) estão no topo da lista do português, assim como Thomas Lemar e Fabinho (Mónaco) para o meio campo e o extremo Malcom, do Bordéus.

No entanto, Ed Woodward terá posto um travão nas aspirações de Mourinho neste mês de janeiro, especialmente devido ao avanço levado pelos citizens no topo da tabela, adiando grandes contratações para o próximo verão. Caso o Manchester United ceda aos pedidos de Mourinho, o Special One está preparado para assinar um contrato que lhe garantiria mais três milhões de libras por ano, num total de 17 milhões de libras - 19 milhões de euros - de salário.