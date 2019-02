Mourinho quer destronar Juventus e Jorge Mendes já entrou em cena

Continuidade de Luciano Spalletti não está assegurada

A continuidade de Luciano Spalletti no comando técnico do Inter não é dada como certa pelos italianos, especialmente depois da derrota frente ao Bolonha no último fim de semana. Este é já o quarto jogo sem vencer do Inter, o que leva os dirigentes a procurarem uma alternativa a Spalletti.

É aqui que entra José Mourinho. O português, sem clube desde a saída do Manchester United, vê com bons olhos um regresso a uma casa que conhece bem, tendo levado o Inter à conquista do triplete entre as épocas 2008/09 e 2009/10. De acordo com a revista Libero, Jorge Mendes já terá mesmo reunido com os dirigentes dos nerazzurri para oferecer os serviços do português, que terá a concorrência de Antonio Conte para o posto. A ideia do português, segundo a publicação, é acabar com a hegemonia da Juventus.

No entanto, e enquanto não regressa ao ativo, Mourinho tem-se ocupado com vários eventos, tendo também assinado um contrato milionário como comentador do canal beIN Sports.