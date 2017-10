Mourinho: mais cinco anos e 72 milhões de euros, avança imprensa britânica

Em cima da mesa estará uma proposta de renovação do Manchester United para o técnico português, válida até 2022.

José Mourinho já admitiu publicamente que, por vontade própria, não deixará tão cedo o comando técnico do Manchester United. Agora, de acordo com as indicações da imprensa britânica, as intenções do emblema de Old Trafford parecem ir de encontro ao desejo do treinador português e até há haverá uma proposta de renovação em cima da mesa.

Os números são astronómicos: o novo contrato de Mourinho seria válido até 2022 e, em cinco temporadas, o "Special One" iria auferir nada menos do que 72 milhões de euros (65 milhões de libras), sem contar com os bónus atribuídos pelos "red devils", mediante a conquista de títulos.

Recorde-se que José Mourinho chegou ao Manchester United na temporada passada e, no primeiro ano, conquistou a Liga Europa, garantindo a presença na Liga dos Campeões desta época.