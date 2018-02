Mourinho e o VAR: "Estou perto de ser o treinador mais bem comportado"

Soccer Football - FA Cup Fifth Round - Huddersfield Town vs Manchester United - John Smith’s Stadium, Huddersfield, Britain - February 17, 2018 Manchester United manager Jose Mourinho looks on REUTERS/Andrew Yates

O videoárbitro anulou um golo a Juan Mata no encontro entre o Manchester United e o Huddersfield, a contar para os oitavos de final da Taça de Inglaterra.

José Mourinho comentou a aplicação do protocolo VAR no jogo entre o Manchester United e o Huddersfield, a contar para os oitavos de final da Taça de Inglaterra. O treinador português voltou a salientar a importância da introdução das novas tecnologias no futebol, mas apontou um erro na aplicação das indicações do videoárbitro.

"É fantástico quando a verdade vem ao de cima. Mas também há problemas. Um deles foi o que se passou hoje [sábado] e que vai um pouco contra o que está estipulado no protocolo. O protocolo é para uma situação clara e óbvia, e esta [golo de Juan Mata] não era uma situação clara e óbvia. Mas nós sabemos que isto é experimental e temos de aceitar. E eu estou a falar depois de uma vitória por 2-0", começou por referir, em declarações reproduzidas pela Sky Sports.

"Estou perto de ganhar o prémio de treinador mais bem comportado da Premier League, por isso não há nada que me faça perder esse troféu esta época. O sentimento é um bocadinho estranho e eu estive a partilhá-lo com o David [Wagner, treinador do Huddersfield] junto à linha lateral e com o Anthony Taylor (quarto árbitro). Nós marcámos um golo, não posso estar feliz. O David concedeu um golo e não sabe se vai para o intervalo com um 2-0 ou um 1-0. Demora tempo e só depois é que vem a decisão. Temos de nos adaptar ao tempo de espera e lidar com a frustração quando a decisão for contra ti", acrescentou.

O técnico do Manchester United contou ainda que teve de impedir a equipa técnica de falar com os jogadores sobre a decisão do videoárbitro de anular o golo de Juan Mata. "Ao intervalo, tive de dizer umas 20 vezes aos meus analistas e adjuntos para se calarem, porque eu não queria que os jogadores soubessem o que tinha acontecido. Eu queria que os jogadores sentissem: 'Sim, é fora de jogo e vamos em frente'. Sem ficarem chateados ou tristes. Um dia, vai correr a nosso favor", rematou.