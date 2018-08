Mourinho disse que "a classe não se compra" e Guardiola respondeu

Treinador português teceu o comentário a propósito do documentário do Manchester City

José Mourinho criticou publicamente o documentário que a Amazon gravou e produziu sobre a última época do Manchester City, que culminou com a conquista da Premier League, afirmando que "a classe não se compra" e que "não é preciso ser desrespeitoso para ter um filme fantástico".

Ora, este domingo, após a goleada aplicada pelos campeões ingleses ao Huddersfield (6-1), Pep Guardiola, técnico do City, foi questionado sobre as declarações do português, não se coibindo de responder.

"Não se pode comprar classe, concordo com o José, não é possível fazê-lo. Penso que fizemos uma época fantástica e fizemos aquilo por nós, não concordo com o José no que toca a ser desrespeitoso ou não. Foi só filmar o que aconteceu na época passada. Mas é a opinião dele [de Mourinho], outras pessoas dirão que gostaram, outros não... Mas concordo com ele no que toca à classe", atirou Guardiola.