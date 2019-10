"Mourinho deixou-me um mês no banco e punha-me a aquecer nos descontos"

Samuel Eto'o, antigo avançado camaronês, recorda os tempos em que trabalhou com o treinador português. E não esquece Guardiola...

Samuel Eto'o, antigo avançado camaronês, marcou presença na gala Aspire Global Summit, no Catar, e falou sobre alguns episódios na carreira, com destaque para José Mourinho, com quem viveu dias de glória no Inter, inclusive com a conquista da Liga dos Campeões.

"Deixou-me um mês no banco e punha-me a aquecer nos descontos. Na cabeça dele, estava a picar-me para me ter na mão. Falei com ele quando saiu. Era aquilo que ele queria de mim, que recuperasse o meu nível. E foi o que fiz. Ganhámos tudo. Tínhamos uma equipa de onze guerreiros e vencemos de outra maneira", relembrou, citado pelo jornal espanhol "As".

Quanto a Guardiola, afirmou que aprecia o espanhol como treinador, não tanto como pessoa. "Estou encantado por ele como treinador, não como pessoa. Com ele, aprendi a jogar futebol. Interpretava-o melhor do que ninguém. Naquele Barcelona, dizia a Ronaldinho quando entrávamos em campo 'Vamos jogar e ver quem faz mais túneis'. Éramos muito superiores", disse.

Mas no que toca ao melhor treinador que teve, Eto'o escolheu Luis Aragonés. "Tinha muita personalidade, mas sabia jogar com ela. Lembro-me de quando quase me deu uma cabeçada em Saragoça. No dia seguinte, disse-me que, efetivamente, me queria acertar. Era como um pai. Seria uma grande honra aproximar-me dele como treinador", afirmou, recordando uma conversa que nunca mais lhe saiu da memória. "Foi uma conversa que me mudou a vida. Ele disse-me que tinha feito tudo no Maiorca e que fosse para outra equipa para ver qual era o meu nível real. Naquele momento, pensei 'Mas o que é que este velho está a dizer?", finalizou.