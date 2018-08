Mourinho critica documentário do Manchester City: "Classe não se compra"

O técnico português reagiu ao documentário "Tudo ou Nada", sobre a conquista da Premier League pelo Manchester City, no qual aparece em diversas ocasiões.

José Mourinho criticou o documentário que a Amazon gravou sobre a conquista do campeonato inglês da época passada pelo Manchester City, intitulado "Tudo ou Nada". Em causa está a imagem que é passada do técnico português em determinados momentos.

No documentário de oito episódios, a produção recuperou uma antiga entrevista de Mourinho, enquanto treinador do Chelsea, em que criticava o belga Kevin de Bruyne, uma das figuras mais importantes da formação de Guardiola na conquista do título.

Além disso, o embate entre Manchester City e United é descrito como um confronto do "futebol de ataque" frente a uma equipa que "estaciona o autocarro" à frente da baliza.

"Não é preciso ser desrespeitoso para ter um filme fantástico", começou por dizer em entrevista à Sky Sports. "A minha primeira reação é que se és um clube rico, podes comprar grandes jogadores, mas não podes comprar classe", atirou de seguida.

"A segunda reação é que se estou no filme, posso pedir direitos. Sabes que um filme sem mim não vende muito. Precisava de estar ali", continuou, para depois concluir com ironia:

"Mas se eles me mandarem uma das t-shirts que tinham no túnel quando jogamos lá, as t-shirts que diziam "Nós fizemo-lo [ser campeões] no dia do clássico", se eles me mandarem uma dessas t-shirts, eu renúncio aos direitos", disse sobre o dia em que o Manchester United [vitória por 3-2] adiou a consagração do rival como campeão, em casa do City.