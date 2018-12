Mourinho causa revolta no balneário do Manchester United e tudo por causa do Natal

Imprensa inglesa dá conta de um sentimento de desconforto entre os jogadores do Manchester United

O balneário do Manchester United está revoltado e tudo por causa de José Mourinho. De acordo com a imprensa inglesa, o treinador português pondera marcar um treino para as 16h00 do dia 25 de dezembro - dia de Natal - e a ideia não agrada, naturalmente, ao plantel, especialmente porque o previsto é a equipa entrar de imediato em estágio para o jogo com o Huddersfield, no Boxing Day (26 de dezembro). Se a ideia se concretizar, os jogadores não vão poder jantar com as famílias no dia de Natal, situação que causou revolta no balneário.

Segundo o jornal The Sun, Alex Ferguson tinha como regra marcar um treino para a manhã do dia 25 de dezembro, de modo a que os jogadores pudessem regressar para junto das famílias para passar o resto do dia. Refira-se, também, que Mourinho já tinha pensado em conduzir um treino na tarde do dia 25 na última época, mas mudou de ideias à última da hora devido às queixas do plantel. Agora, tudo indica que o português vai mesmo em frente com a ideia...