Mourinho aponta o dedo à arbitragem e dá os parabéns a um olheiro

Treinador português falou após a derrota por 3-1 frente ao West Ham.

O Manchester United perdeu por 3-1 em casa do West Ham, na sétima jornada do campeonato inglês, sendo este o terceiro jogo oficial seguido sem triunfos. "Uma equipa que chega com uma fragilidade mental devido aos maus resultados e depois de cinco minutos está a perder... Não é o melhor início. Um golo em fora de jogo, um golo que na passada terça-feira com o VAR teria sido anulado. Óbvio que é um erro do assistente. Na primeira parte tivemos uma boa reação, mas um golo na própria baliza ditou o 2-0", afirmou o treinador português, explicando que Yarmolenko deveria ter sido melhor defendido nesse segundo lance. "Temos Matic junto da bola, Luke Shaw e Lindelof muito perto. Não fomos agressivos, intensos o suficiente para parar o remate e ficámos a perder por 2-0 com um golo em fora de jogo e outro na própria baliza".

Mourinho prosseguiu, falando sobre o segundo tempo. "Demorámos um pouco a reagir, mas quando o conseguimos o guarda-redes fez um par de grandes defesas, os centrais fizeram um excelente jogo. Parabéns ao olheiro que descobriu o rapaz de 21 anos Diop (ex-Toulouse). Um monstro, dominou tudo nos duelos", elogiou, com mais críticas à arbitragem.

"Fizemos o 2-1 e depois do erro do assistente temos o erro do árbitro. É falta sobre Marcus Rashford. Zabaleta não tem intenção de jogar a bola. Surge então o terceiro golo, que mata a mentalidade da equipa que teve uma reação", vincou.