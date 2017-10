José Mourinho volta à casa de partida

Pouco mais de dois meses no Benfica serviram para conquistar jogadores, adeptos e crítica. Seguiu-se o excelente trabalho no U. Leiria e... a vontade dos encarnados em vê-lo de novo de águia ao peito.

Os primeiros passos de José Mourinho foram dados no Estádio do Bonfim, que distava poucos metros de sua casa, onde o pai Félix Mourinho fizera história como guarda-redes. Já os primeiros passos como treinador principal foram dados no Estádio da Luz, quando o presidente Vale e Azevedo decidiu apostar no antigo adjunto do FC Porto e do Barcelona. Toni, figura do clube, era o nome que reunia consenso entre a restante Direção e a massa adepta, mas Vale e Azevedo tinha outras ideias. Entre setembro e dezembro de 2000, Mourinho fez 11 jogos pelos encarnados, com seis vitórias, três empates e duas derrotas. Uniu os jogadores e conquistou os adeptos depois da desconfiança inicial. Mas a eleição de Manuel Vilarinho como presidente do clube e a sombra de Toni, o homem que o novo líder desejava ver no banco, levaram-no a pedir à nova Direção para lhe renovarem o contrato. Foi o que motivou a sua saída. O JOGO falou com alguns jogadores que privaram com ele no Benfica e a opinião é unânime: estavam no caminho do sucesso.

